Китай ввів додаткові мита на товари з США

Дане рішення китайської сторони було прийнято у відповідь на намір США ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд дол США в розмірі 25 відсотків замість запланованих раніше 10 відсотків.



Нагадаємо, США не змогли переконати Китай скоротити імпорт іранської нафти.



Президент США Дональд Трамп і далі продовжить залучати Китай до "відповідальності за нечесні торгові практики". З такою заявою виступила в середу на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар американського лідера Сара Сандерс.