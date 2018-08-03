Китай ввів додаткові мита на товари з США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Китай вирішив ввести додаткові мита на імпортовані з США товари на загальну суму 60 млрд дол. США. Додаткові мита будуть введені за чотирма ставками. Про це повідомив в п'ятницю представник Міністерства комерції КНР, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Дане рішення китайської сторони було прийнято у відповідь на намір США ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд дол США в розмірі 25 відсотків замість запланованих раніше 10 відсотків.
Нагадаємо, США не змогли переконати Китай скоротити імпорт іранської нафти.
Президент США Дональд Трамп і далі продовжить залучати Китай до "відповідальності за нечесні торгові практики". З такою заявою виступила в середу на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар американського лідера Сара Сандерс.