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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16427 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78005 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119017 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166271 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152327 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Киев  •  УНН

 • 8799 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Китай решил ввести дополнительные пошлины на импортируемые из США товары на общую сумму 60 млрд долл. США. Дополнительные пошлины будут введены по четырем ставкам. Об этом сообщил в пятницу представитель Министерства коммерции КНР, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Данное решение китайской стороны было принято в ответ на намерение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долл США в размере 25 процентов вместо запланированных ранее 10 процентов.

Напомним, США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп и дальше продолжит привлекать Китай к “ответственности за нечестные торговые практики”. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

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