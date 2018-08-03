Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Данное решение китайской стороны было принято в ответ на намерение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долл США в размере 25 процентов вместо запланированных ранее 10 процентов.



Напомним, США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти.



Президент США Дональд Трамп и дальше продолжит привлекать Китай к “ответственности за нечестные торговые практики”. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.