Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Китай решил ввести дополнительные пошлины на импортируемые из США товары на общую сумму 60 млрд долл. США. Дополнительные пошлины будут введены по четырем ставкам. Об этом сообщил в пятницу представитель Министерства коммерции КНР, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Данное решение китайской стороны было принято в ответ на намерение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долл США в размере 25 процентов вместо запланированных ранее 10 процентов.
Напомним, США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти.
Президент США Дональд Трамп и дальше продолжит привлекать Китай к “ответственности за нечестные торговые практики”. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.