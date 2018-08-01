Белый дом: Трамп продолжит привлекать Китай к ответственности за "нечестную торговлю"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп и дальше продолжит привлекать Китай к “ответственности за нечестные торговые практики”. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, информирует УНН.
“Это продолжалось очень долго, и он (президент) намерен с этим что-то сделать”, — подчеркнула она.
В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении “несправедливой торговой практики”.
Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля китайские власти ввели пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.
Как сообщал УНН, экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и подняться лишь до 0-1% в результате “бессмысленной” полномасштабной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот показатель мог бы достичь уровня 5-6%, заявил в интервью газете South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти.