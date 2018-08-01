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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11321 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 73453 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118373 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126302 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165797 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152188 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Белый дом: Трамп продолжит привлекать Китай к ответственности за "нечестную торговлю"

Белый дом: Трамп продолжит привлекать Китай к ответственности за "нечестную торговлю"

Киев  •  УНН

 • 7834 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп и дальше продолжит привлекать Китай к “ответственности за нечестные торговые практики”. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, информирует УНН.

“Это продолжалось очень долго, и он (президент) намерен с этим что-то сделать”, — подчеркнула она.

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении “несправедливой торговой практики”.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля китайские власти ввели пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.

Как сообщал УНН, экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и подняться лишь до 0-1% в результате “бессмысленной” полномасштабной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот показатель мог бы достичь уровня 5-6%, заявил в интервью газете South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти.

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