Мер Лос-Анджелеса: торгова війна США і КНР може звести до нуля зростання економіки міста
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Економічне зростання Лос-Анджелеса може різко сповільнитися і звестися лише до 0-1% в результаті “безглуздої” повномасштабної торгової війни між Китаєм і США. В іншому випадку цей показник міг би досягти рівня 5-6%, заявив в інтерв’ю газеті South China Morning Post мер міста Ерік Гарсетті, який відвідав Гонконг, повідомляє УНН.
За його словами, торгові тертя між двома державами можуть обернутися 20%-вим падінням вантажообігу двох ключових морських портів штату Каліфорнія. Порти Лос-Анджелеса і Лонг-Біч разом утворюють найбільший в США портовий район, який є важливою ланкою поставок китайських товарів на ринок США. В результаті там можуть втратити роботу до 200 тисяч осіб, попередив мер.
“Ми цілком можемо зіткнутися з втратою робочих місць і годин, скороченням зарплат. Люди відчують реальний вплив, — сказав Гарсетті. — Деякі сім’ї не зможуть годувати дітей, оскільки будуть працювати меншу кількість годин в порту. Не дуже багато грошей будуть приносити додому і будівельні робочі”.
Мер Лос-Анджелеса визнав, що торгові тертя і підвищення цін на китайську сталь негативно позначилися на будівельній галузі. Через це в мегаполісі були відкладені плани спорудження 15 нових ліній рейкового і автобусного транспорту.
У минулому році морський порт Лос-Анджелеса пропустив через себе вантажів на загальну суму 284 млрд доларів, включаючи китайських товарів на 145 млрд.
Як повідомляв УНН, наступний президент Мексики розраховує на переукладання NAFTA в серпні.