Мэр Лос-Анджелеса: Торговая война США и КНР может свести к нулю рост экономики города
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и подняться лишь до 0-1% в результате “бессмысленной” полномасштабной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот показатель мог бы достичь уровня 5-6%, заявил в интервью газете South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти, который посетил Гонконг, сообщает УНН.
По его словам, торговые трения между двумя державами могут обернуться 20%-ным падением грузооборота двух ключевых морских портов штата Калифорния. Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич вместе образуют крупнейший в США портовый район, который является важным звеном поставок китайских товаров на рынок США. В результате там могут потерять работу до 200 тысяч человек, предупредил мэр.
“Мы вполне можем столкнуться с потерей рабочих мест и часов, сокращением зарплат. Люди испытают реальное воздействие, — сказал Гарсетти. — Некоторые семьи не смогут кормить детей, поскольку будут трудиться меньшее количество часов в порту. Не слишком много денег будут приносить домой и строительные рабочие”.
Мэр Лос-Анджелеса признал, что торговые трения и повышение цен на китайскую сталь негативно сказались на строительной отрасли. Из-за этого в мегаполисе были отложены планы сооружения 15 новых линий рельсового и автобусного транспорта.
В прошлом году морской порт Лос-Анджелеса пропустил через себя грузов на общую сумму 284 млрд долларов, включая китайских товаров на 145 млрд.
Как сообщал УНН, следующий президент Мексики рассчитывает на перезаключение NAFTA в августе.