Наступний президент Мексики розраховує на переукладання NAFTA в серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Переговори щодо перегляду умов Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA) можуть бути завершені вже в серпні. Таку думку висловив у вівторок майбутній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, інформує УНН з посиланням на брифінг президента для журналістів.
“Ми думаємо, що ми досягнемо угоди про перегляд NAFTA в найближчі дні”, — сказав політик журналістам. Раніше в липні представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер повідомив, що його країна розраховує на завершення переговорів в серпні.
Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році і набула чинності в 1994 році. На вимогу президента США Дональда Трампа, сторони на високому рівні почали консультації щодо переукладання цієї домовленості на нових умовах. На початку червня Трамп заявив, що не виключає згортання NAFTA і переходу на двосторонні торговельні домовленості з Канадою і Мексикою.
Лопес Обрадор обійме посаду президента Мексики 1 грудня.
Як повідомляв УНН, міністр економіки Мексики закликав США відмовитися від недружніх кроків в торгівлі.