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Міністр економіки Мексики закликав США відмовитися від недружніх кроків в торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. США слід відмовитися від недружніх кроків у сфері торгівлі перед поновленням переговорів про перегляд умов Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Таку думку висловив в понеділок міністр економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо, повідомив телеканал Televisa, інформує УНН.

“Для того, щоб настав мир, потрібно укласти перемир’я”, — сказав Гуахардо. На його думку, воно могло б стосуватися призупинення дії мит на імпорт в США мексиканської сталі та алюмінію. Відновлення переговорів по NAFTA заплановане на 26 липня, зустріч представників США, Канади і Мексики пройде у Вашингтоні.

З 1 червня США ввели мита на імпортовану з країн ЄС, Канади та Мексики сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. У відповідь на дії Вашингтона Мехіко заявив про прийняття аналогічних заходів щодо плоского сталевого прокату з США, а також труб, ламп, продовольчих товарів, яблук, винограду, свинини, різних видів сирів в обсязі, який повинен компенсувати втрати від американських мит.

Як повідомляв УНН, обраний президент Мексики не братиме участі в саміті Тихоокеанського альянсу.

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