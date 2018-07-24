Министр экономики Мексики призвал США отказаться от недружественных шагов в торговле

“Для того, чтобы наступил мир, нужно заключить перемирие”, — сказал Гуахардо. По его мнению, оно могло бы касаться приостановки действия пошлин на импорт в США мексиканской стали и алюминия. Возобновление переговоров по NAFTA намечено на 26 июля, встреча представителей США, Канады и Мексики пройдет в Вашингтоне.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.

Как сообщал УНН, избранный президент Мексики не будет участвовать в саммите Тихоокеанского альянса.