Министр экономики Мексики призвал США отказаться от недружественных шагов в торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. США следует отказаться от недружественных шагов в сфере торговли перед возобновлением переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Такое мнение высказал в понедельник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщил телеканал Televisa, информирует УНН.
“Для того, чтобы наступил мир, нужно заключить перемирие”, — сказал Гуахардо. По его мнению, оно могло бы касаться приостановки действия пошлин на импорт в США мексиканской стали и алюминия. Возобновление переговоров по NAFTA намечено на 26 июля, встреча представителей США, Канады и Мексики пройдет в Вашингтоне.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.
Как сообщал УНН, избранный президент Мексики не будет участвовать в саммите Тихоокеанского альянса.