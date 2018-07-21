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Обраний президент Мексики не братиме участі в саміті Тихоокеанського альянсу

Обраний президент Мексики не братиме участі в саміті Тихоокеанського альянсу

Київ • УНН

 • 8134 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виключив свою участь в саміті Тихоокеанського альянсу, який пройде в місті Пуерто-Вальярта (штат Халіско) 23-24 липня. Про це повідомила місцева газета Excelsior, інформує УНН.

“Я не буду присутнім в Пуерто-Вальярта, тому що затягнулося отримання документа, що підтверджує, що я обраний президент, а я не можу бути на офіційному заході, якщо я не обраний президент”, — заявив Обрадор на прес-конференції. Він вказав, що на саміт його запросив діючий президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, і Обрадор сподівався відвідати зустріч, оскільки думав, що до вівторка вже будуть готові всі відповідні офіційні документи.

Інавгурація Лопеса Обрадора відбудеться 1 грудня. Він керуватиме країною до 2024 року. Тихоокеанський альянс — регіональний торговий блок, до якого входять Колумбія, Мексика, Перу і Чилі.

Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників.

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