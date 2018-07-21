Обраний президент Мексики не братиме участі в саміті Тихоокеанського альянсу

“Я не буду присутнім в Пуерто-Вальярта, тому що затягнулося отримання документа, що підтверджує, що я обраний президент, а я не можу бути на офіційному заході, якщо я не обраний президент”, — заявив Обрадор на прес-конференції. Він вказав, що на саміт його запросив діючий президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, і Обрадор сподівався відвідати зустріч, оскільки думав, що до вівторка вже будуть готові всі відповідні офіційні документи.

Інавгурація Лопеса Обрадора відбудеться 1 грудня. Він керуватиме країною до 2024 року. Тихоокеанський альянс — регіональний торговий блок, до якого входять Колумбія, Мексика, Перу і Чилі.

Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників.