Мексика: Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор має намір значно скоротити витрати на утримання державного апарату після вступу на посаду. Копія списку відповідних ініціатив майбутнього глави держави потрапила в розпорядження газети El Universal, інформує УНН.
“Нікому не можна буде використовувати ні літаки, ні вертольоти уряду, — йдеться в документі. — Цей повітряний флот буде проданий, витрати на авіаперельоти будуть зменшені до необхідного мінімуму”.
Чинний президент Мексики Енріке Пенья Ньєто використовує новітній Boeing 787-8 Dreamliner, вартість якого, за різними оцінками, становить від 350 млн до 580 млн доларів. Лопес Обрадор в ході передвиборної компанії обіцяв продати лайнер в разі своєї перемоги.
Обраний глава держави також має намір скоротити на 50% зарплати чиновників, які заробляють більше 1 млн песо (близько 53 тисяч в рік доларів), і заборонити всім держслужбовцям приймати подарунки вартістю понад 5 тисяч песо (близько 270 доларів). Крім того, чиновникам не будуть купувати нові автомобілі та комп’ютери як мінімум протягом першого року роботи нової адміністрації, а процес державних закупівель буде проходити під наглядом громадськості.
Як повідомляв УНН, США розраховують на тісне співробітництво з новим президентом Мексики.