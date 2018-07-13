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Мексика: Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників

Мексика: Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор має намір значно скоротити витрати на утримання державного апарату після вступу на посаду. Копія списку відповідних ініціатив майбутнього глави держави потрапила в розпорядження газети El Universal, інформує УНН.

“Нікому не можна буде використовувати ні літаки, ні вертольоти уряду, — йдеться в документі. — Цей повітряний флот буде проданий, витрати на авіаперельоти будуть зменшені до необхідного мінімуму”.

Чинний президент Мексики Енріке Пенья Ньєто використовує новітній Boeing 787-8 Dreamliner, вартість якого, за різними оцінками, становить від 350 млн до 580 млн доларів. Лопес Обрадор в ході передвиборної компанії обіцяв продати лайнер в разі своєї перемоги.

Обраний глава держави також має намір скоротити на 50% зарплати чиновників, які заробляють більше 1 млн песо (близько 53 тисяч в рік доларів), і заборонити всім держслужбовцям приймати подарунки вартістю понад 5 тисяч песо (близько 270 доларів). Крім того, чиновникам не будуть купувати нові автомобілі та комп’ютери як мінімум протягом першого року роботи нової адміністрації, а процес державних закупівель буде проходити під наглядом громадськості.

Як повідомляв УНН, США розраховують на тісне співробітництво з новим президентом Мексики.

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