Мексика: Лопес Обрадор продаст президентский самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников

“Никому нельзя будет использовать ни самолеты, ни вертолеты правительства, — говорится в документе. — Этот воздушный флот будет продан, расходы на авиаперелеты будут уменьшены до необходимого минимума”.

Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето использует новейший Boeing 787-8 Dreamliner, стоимость которого, по разным оценкам, составляет от 350 млн до 580 млн долларов. Лопес Обрадор в ходе предвыборной компании обещал продать лайнер в случае своей победы.

Избранный глава государства также намерен сократить на 50% зарплаты чиновников, зарабатывающих более 1 млн песо (порядка 53 тысяч в год долларов), и запретить всем госслужащим принимать подарки стоимостью более 5 тысяч песо (порядка 270 долларов). Кроме того, чиновникам не будут приобретать новые автомобили и компьютеры как минимум в течение первого года работы новой администрации, а процесс государственных закупок будет проходить под наблюдением общественности.

Как сообщал УНН, США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом Мексики.