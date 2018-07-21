Избранный президент Мексики не будет участвовать в саммите Тихоокеанского альянса

“Я не буду присутствовать в Пуэрто-Вальярта, потому что затянулось получение документа, подтверждающего, что я избранный президент, а я не могу быть на официальном мероприятии, если я не избранный президент”, — заявил Обрадор на пресс-конференции. Он указал, что на саммит его пригласил действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето, и Обрадор наделся посетить встречу, поскольку думал, что ко вторнику уже будут готовы все соответствующие официальные документы.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года. Тихоокеанский альянс — региональный торговый блок, в который входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили.

Как сообщал УНН, Лопес Обрадор продаст президентский самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников.