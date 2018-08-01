Білий дім: Трамп продовжить залучати Китай до відповідальності за "нечесну торгівлю"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп і далі продовжить залучати Китай до “відповідальності за нечесні торгові практики”. З такою заявою виступила в середу на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар американського лідера Сара Сандерс, інформує УНН.
“Це тривало дуже довго, і він (президент) має намір з цим щось зробити”, — підкреслила вона.
У червні 2018 року США ввели мита в розмірі 25% на імпортовані з Китаю товари на суму 50 млрд доларів. Формальним приводом стало звинувачення Китаю в крадіжці американської інтелектуальної власності і технологій, а також в здійсненні “несправедливої торгової практики”.
Пекін висловив протест у зв’язку з цим рішенням адміністрації США, охарактеризувавши його як порушення правил СОТ, і заявив, що вживе аналогічні за масштабом заходи. З 6 липня китайська влада ввела мита в розмірі 25% на американські товари загальною вартістю 34 млрд — головним чином на сільськогосподарську продукцію, автомобілі та морепродукти.
Як повідомляв УНН, економічне зростання Лос-Анджелеса може різко сповільнитися і звестися лише до 0-1% в результаті “безглуздої” повномасштабної торгової війни між Китаєм і США. В іншому випадку цей показник міг би досягти рівня 5-6%, заявив в інтерв’ю газеті South China Morning Post мер міста Ерік Гарсетті.