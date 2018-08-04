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Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая работают отлично

Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая работают отлично

Киев  •  УНН

 • 11668 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Дональд Трамп считает, что торговые пошлины в отношении Китая работают лучше, чем кто-либо мог предположить. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в Twitter в субботу, передает УНН.

“Пошлины работают гораздо лучше, чем кто-либо предполагал. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо прежде, и будет значительно расти, когда эти ужасные торговые соглашения будут успешно перезаключены”, — написал глава государства.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин предпринимает несправедливую торговую практику, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власть КНР немедленно ответила тарифам относительно аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику. В минувшую среду представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что президент Трамп поручил ему рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долл.

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