Митниця США почне обкладати китайські товари додатковими митами з 23 серпня

ukru
15:22 • 22107 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 38403 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 56802 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 58105 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 101352 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147908 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 186379 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 271974 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166685 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142253 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 53581 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 110260 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 92322 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 77021 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 69009 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 56802 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 140245 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 271974 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 205047 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10576 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 26474 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 28841 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32477 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 53581 перегляди
Актуальне
Митниця США почне обкладати китайські товари додатковими митами з 23 серпня

Митниця США почне обкладати китайські товари додатковими митами з 23 серпня

Київ • УНН

 • 14248 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада США опублікували список товарів зі Китаю, які американська митниця почне обкладати митом із 23 серпня на суму в 16 млрд доларів на рік. Як повідомив у вівторок апарат представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, в список потрапили 279 найменувань, на які введені 25% мита, передає УНН.

У прес-релізі говориться, що з початкового списку, який був опублікований 15 липня, виключені п’ять найменувань після слухань щодо мит, що відбулися минулого місяця.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. 15 червня цього року президент США оголосив, що в зв’язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої ​​торгової практики, США введуть 25% мита на імпортовані зі цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції.

Після цього представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер оголосив про підготовку додаткового списку китайських товарів на суму 200 млрд доларів для введення мит у розмірі 10%, мотивувавши цей крок тим, що КНР не хоче змінити несправедливу торгову практику. У минулу середу представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер повідомив про те, що президент Трамп доручив йому розглянути можливість введення мит в розмірі 25% замість запланованих раніше 10% на імпорт китайських товарів і послуг на суму 200 млрд дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69