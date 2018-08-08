Таможня США начнет облагать китайские товары дополнительными пошлинами с 23 августа

В пресс-релизе говорится, что из первоначального списка, который был опубликован 15 июля, исключены пять наименований после слушаний по пошлинам, которые произошли в прошлом месяце.

Напомним, Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов в год. 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин предпринимает несправедливую торговую практику, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власть КНР немедленно ответила тарифам относительно аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику. В минувшую среду представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что президент Трамп поручил ему рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долл.