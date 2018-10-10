Мін'юст США висунув громадянину Китаю звинувачення в промисловому шпигунстві

“Відповідно до обвинувальним висновком, співробітник розвідки Китаю намагався роздобути торгові ноу-хау та іншу конфіденційну інформацію від провідної американської компанії в аерокосмічній сфері”, — наводяться в документі слова помічника міністра юстиції із питань національної безпеки Джона Демерса. За його словами, “мова йде не про окремо взятий випадок, а про частину цілої економічної стратегії розвитку Китаю за рахунок США”.

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Як наголошується в заяві, громадянин КНР був затриманий ще 1 квітня в Бельгії і потім екстрадований в США. Документи по його справі були розголошені лише в середу.

Яньцзюнь Сю може загрожувати до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у промисловому шпигунстві і ще 10 років за злочинну змову з метою незаконного отримання торгових ноу-хау.

У травні 2017 року NYT повідомила з посиланням на джерела, що китайським спецслужбам у період з 2010 по 2012 роки вдалося практично зруйнувати розвідувальну мережу ЦРУ в КНР, яку створювали протягом багатьох років. У публікації уточнювалося, що діючі та колишні американські чиновники охарактеризували ті події як одну з найбільших невдач для США в розвідувальній сфері за десятиліття. За відомостями газети, зменшення обсягів надходження розвідувальних даних про Китай зазначив Барак Обама, що був у той час президентом США.

Видання уточнює, що найбільші підозри у ЦРУ викликав один колишній співробітник управління, однак про докази, які підтверджують, що саме він надав Пекіну інформацію, тоді не повідомлялося. Сьогодні ж відомо, за даними мін’юсту США, що мова йде про “двох невеликих блокнотах, в яких від руки була записана секретна інформація, в тому числі реальні імена та номери телефонів агентів ЦРУ, які працювали під прикриттям, деталі їх зустрічей” і інша подібна інформація.

Нагадаємо, 53-річний Джеррі Чун Шин Лі був арештований у середині січня після прибуття в Нью-Йорк. Як наголошується, він є натуралізованим громадянином США і живе в Гонконзі. На ЦРУ Джеррі Чун Шин Лі працював з 1994 року і мав справу з секретною інформацією. Влада США підозрює арештованого екс-співробітника ЦРУ Джеррі Чун Шин Лі в передачі китайським спецслужбам даних, які допомогли їм виявити і стратити принаймні 20 інформаторів американської розвідки у КНР.