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Минюст США выдвинул гражданину Китая обвинения в промышленном шпионаже

Минюст США выдвинул гражданину Китая обвинения в промышленном шпионаже

Киев  •  УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина Китая Яньцзюнь Сю, который якобы является сотрудником разведки КНР и, по информации Вашингтона, причастен к шпионажу в сфере американских авиастроительных корпораций в пользу Китая. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства, передает УНН.

“В соответствии с обвинительным заключением, сотрудник разведки Китая пытался заполучить торговые ноу-хау и другую конфиденциальную информацию от ведущей американской компании в аэрокосмической сфере”, — приводятся в документе слова помощника министра юстиции по вопросам национальной безопасности Джона Демерса. По его словам, “речь идет не об отдельно взятом случае, а о части целой экономической стратегии развития Китая за счет США”.

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Как отмечается в заявлении, гражданин КНР был задержан еще 1 апреля в Бельгии и затем экстрадирован в США. Документы по его делу были преданы огласке лишь в среду.

Яньцзюнь Сю может грозить до 15 лет лишения свободы по обвинению в промышленном шпионаже и еще 10 лет за преступный сговор с целью незаконного получения торговых ноу-хау.

В мае 2017 года NYT сообщила со ссылкой на источники, что китайским спецслужбам в период с 2010 по 2012 годы удалось практически разрушить разведывательную сеть ЦРУ в КНР, которую создавали на протяжении многих лет. В публикации уточнялось, что действующие и бывшие американские чиновники охарактеризовали те события как одну из самых больших неудач для США в разведывательной сфере за десятилетие. По сведениям газеты, уменьшение объемов поступления разведывательных данных о Китае отметил Барак Обама, бывший в то время президентом США.

Издание уточняет, что подозрения в ЦРУ вызвал один бывший сотрудник управления, однако о доказательствах, подтверждающих, что именно он предоставил Пекину информацию, тогда не сообщалось. Сегодня же известно, по данным Минюста США, что речь идет о “двух небольших блокнотах, в которых от руки была записана секретная информация, в том числе реальные имена и номера телефонов агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием, детали их встреч” и другая подобная информация.

Напомним, 53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в середине января после прибытия в Нью-Йорк. Как отмечается, он является натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией. Власти США подозревают арестованного экс-сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли в передаче китайским спецслужбам данных, которые помогли им найти и казнить по крайней мере 20 информаторов американской разведки в КНР.

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