Китай нарушает соглашения об отказе от коммерческого кибершпионажа - АНБ США

Вышеупомянутые соглашения были заключены в Вашингтоне в сентябре 2015 года на встрече тогдашнего президента США Барака Обамы и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщал Белый дом, США и Китай "согласились, что ни в той, ни в другой стране правительство не станет заниматься или сознательно поддерживать хищения с помощью киберсредств интеллектуальной собственности, включая торговые секреты и другую конфиденциальную деловую информацию, с целью создания конкурентных преимуществ для своих компаний или коммерческого сектора".

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"Очевидно, что они (Китай - прим. УНН) действуют в настоящее время за рамками соглашения, которое было достигнуто между двумя нашими странами", - сказал старший советник по стратегии кибербезопасности. Джойс выступал на форуме по вопросам кибербезопасности, который проходил в Сан-Франциско (штат Калифорния). Слова Джойса, который покинул Белый дом в апреле этого года, приводит газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, слова Джойса является одним из самых явных свидетельств того, что в Вашингтоне растет возмущение в связи с тем, что Пекин, как утверждается, нарушает указанные договоренности.

Как ранее информировал УНН, 12 октября Министерство энергетики США заявило об усилении мер по предотвращению нелегальной утечки американских гражданских ядерных разработок в Китай для военных целей. На прошлой неделе теперь уже бывший министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о том, что в Минюсте будет создана специальная группа, в задачи которой войдет противодействие краже Китаем технологий и коммерческих инноваций в американских компаний. Нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом развернула широкомасштабную кампанию против действий Пекина в сфере коммерческого кибершпионажа, в рамках которой минюст уже неоднократно предъявлял соответствующие обвинения сотрудникам разведки КНР и китайским компаниям.