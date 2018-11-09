США не намерены сдерживать Китай, как во времена Холодной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Власти США не намерены проводить политику сдерживания эпохи холодной войны по отношению к КНР. в отношении Китая. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео по итогам встречи в формате “два плюс два” с китайской стороной, передает УНН.
“Это были невероятно продуктивные переговоры. США не следуют политике сдерживания времен холодной войны с Китаем. Мы хотим быть уверены, что Китай действует ответственно и честно”, — сказал шеф американской дипломатии, выразив надежду, что эта встреча, а также будущие переговоры между лидерами Китая и США будут иметь положительные последствия.
Госсекретарь также вновь выразил обеспокоенность в связи с “активной милитаризацией в Южно-Китайском море”. “Мы призываем Китай следовать данному обязательству в этом районе”, — отметил Помпео.
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Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.
По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.
Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.