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США повинні поважати шлях розвитку Китаю - Сі Цзіньпін

США повинні поважати шлях розвитку Китаю - Сі Цзіньпін

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада США повинна поважати права та справедливі інтереси Китаю, що відповідають обраному національному шляху розвитку країни. Про це повідомив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на зустрічі з екс-держсекретарем США Генрі Кіссінджером, повідомляє УНН.

“США слід поважати права та справедливі інтереси Китаю, засновані на самостійно обраному ним шляху розвитку, а також спільно з китайською стороною слідувати назустріч один одному й разом відстоювати здоровий і стабільний розвиток китайсько-американських відносин”, — повідомив голова КНР на Центральному телеканалі Китаю.

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Голова КНР акцентував увагу на загостренні відносин між Китаєм та США, та відмітив, що Китай “дотримується мирного шляху розвитку”.

“Останнім часом від США значно посилилась негативна риторика щодо Китаю, що заслуговує на увагу. Китай твердо дотримується мирного шляху розвитку, віддає всі сили покращенню китайсько-американських відносин без конфліктів і протистоянь, беручи за основу принципи взаємоповаги та взаємовигоди”, — вказав генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю.

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Сі Цзіньпін запропонував владі США прийти до взаєморозуміння та врегулювати проблеми, що з’явились під час двосторонніх відносин.

“Ми маємо наміри на базі рівності та взаємовигоди, а також на підставі взаєморозуміння та поступок спільно з американською стороною за допомогою дружніх консультацій належним чином врегулювати проблеми, що з’явилися в ході розвитку двосторонніх відносин”, — резюмував Сі Цзіньпін.

Як повідомляло УНН, президент США Дональд Трамп розцінює як “відновлення особистих зв’язків” зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті G20, який пройде з 30 листопада по 1 грудня в Аргентині.

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