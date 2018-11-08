США должны уважать путь развития Китая - Си Цзиньпин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Власти США должны уважать права и справедливые интересы Китая, соответствующие выбранному национальному пути развития страны. Об этом сообщил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщает УНН.
“США следует уважать права и справедливые интересы Китая, основанные на самостоятельном выбранном им пути развития, а также совместно с китайской стороной следовать навстречу друг к другу и вместе отстаивать здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений”, — сообщил председатель КНР на Центральном телеканале Китая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне заявили, что РФ и КНР бросают вызов США
Председатель КНР акцентировал внимание на обострении отношений между Китаем и США, и отметил, что Китай “придерживается мирного пути развития”.
“В последнее время от США значительно усилилась негативная риторика в отношении Китая, что заслуживает внимания. Китай твердо придерживается мирного пути развития, отдает все силы улучшению китайско-американских отношений без конфликтов и противостояний, беря за основу принципы взаимоуважения и взаимовыгоды”, — отметил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай перестал покупать нефть у США
Си Цзиньпин предложил властям США прийти к взаимопониманию и урегулировать проблемы, что появились во время двусторонних отношений.
“Мы намерены на базе равенства и взаимовыгоды, а также на основании взаимопонимания и уступок совместно с американской стороной с помощью дружественных консультаций надлежащим образом урегулировать проблемы, появившиеся в ходе развития двусторонних отношений”, — резюмирует Си Цзиньпин.
Как сообщало УНН, президент США Дональд Трамп расценивает как “восстановление личных связей” встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.