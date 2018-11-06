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У Пентагоні заявили, що РФ і КНР кидають виклик США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Росія і Китай кидають зараз найбільш серйозний виклик США, оскільки прагнуть перешкодити зміцненню американського впливу в різних регіонах світу. Таку думку висловив в понеділок голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи в Університеті Дьюка в Даремі (штат Північна Кароліна), інформує УНН.

“Дві країни — Росія і Китай — змагаються з нами, — зазначив він. — Ми повинні враховувати це при визначенні пріоритетів в нашій військовій політиці з тим, щоб бути готовими дати відповідь на якийсь один кинутий нам виклик або на комбінацію з декількох викликів”. “Ми здійснюємо військове планування з урахуванням можливих несподіванок, — додав він. — Росія і Китай кидають нам виклик, прагнучи перешкодити поширенню нашої військової присутності”. У той же час він підкреслив, що “суперництво не обов’язково повинно переходити в стадію конфлікту”.

На питання про роль військової дипломатії генерал Данфорд зазначив, що на посаді голови КНШ 60% свого часу він приділяє контактам із зарубіжними військовими керівниками. “Зі своїм колегою з Росії ми зустрічалися три рази, — зазначив він. — В основному такі контакти націлені на те, щоб звести до мінімуму ризики, і для обговорення ситуації в зонах криз. Ми також обмінюємося думками з таких питань, як ситуація в Сирії і проблеми контролю над озброєннями. У Росії свій погляд на наші дії, і ми погоджуємося не погоджуватися”.

Він зазначив, що за останні десять років Росія наростила свої військово-морські сили, модернізувала свої стратегічні ядерні сили, розширила можливості для дій в кіберпросторі і в космосі. “Ми намагаємося пояснити їм, як ми реагуємо на ті виклики, які вони нам кидають”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Варшава назвала базу Fort Trump відповіддю на агресію Росії.

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