Варшава назвала базу Fort Trump відповіддю на агресію Росії

"Президент (Білорусі - ред.) Олександр Лукашенко казав про те, що його турбує Fort Trump, (майбутнє – ред.) збільшення американської присутності у Польщі. Я пояснив, що це реакція на агресивні дії Росії, і ці війська жодним чином не загрожують, зокрема Білорусі", – наголосив Чапутович.

"Хоча позиції часто відрізняються, така дискусія – корисна і потрібна, є нагода представити позицію Польщі... Я наголосив, що вимогою є дотримання міжнародного права, а Росія щодо України цього права не дотримується", – додав голова польського МЗС, коментуючи свою участь у зустрічі у столиці Білорусі.

Чапутович також підкреслив, що "Польща вийшла зі Сходу".

"У комуністичний період ми були під впливом СРСР, натомість процес вступу в Європейський Союз, в НАТО, спільні цінності із Заходом – це правильний шлях для забезпечення стабільності", – переконаний він.

Раніше про наміри Польщі говорив президент Білорусі Олександр Лукашенко. "Якщо політики у Польщі говорять про те, що хочуть витратити мільярди на якийсь "Форт Трамп" (Fort Trump), то, звісно, ми не ідіоти і, звісно, реагуємо на це спільно з нашим найважливішим союзником", – сказав політик.

Він зазначив, що Білорусь та Росія повинні підготувати "адекватну відповідь".

Крім того, Лукашенко зауважив, що найважливішим викликом для безпеки є врегулювання конфлікту на Донбасі, який він назвав "війною у нашому спільному домі".

"Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і на російсько-українському кордоні, а також під час виборів на Донбасі, не забуваючи, що ці регіони є невід’ємною частиною України", – наголосив президент Білорусі.

Лукашенко запевнив також, що побоювання Польщі щодо можливого нападу зі сходу є безпідставними, бо "Білорусь ніколи не нападе на Польщу і там не потрібно жодних американських баз".

Як повідомляв УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. Можливими місцями розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.

18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща готова компенсувати Сполученим Штатам понад 2 млрд доларів за постійну присутність американських військових на своїй території.

Нещодавно міністр оборони Польщі повідомив про підтримку радника Трампа Болтона щодо створення бази США.

Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тис. військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тис. бійців.

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори щодо розширення присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО - Туреччиною.