Держдеп США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53543 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99813 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138242 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115019 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107396 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113098 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137786 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75041 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83520 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176107 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24303 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33361 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26082 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24748 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31112 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138239 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137786 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176105 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515192 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4701 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24748 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26082 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33361 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58756 перегляди
Актуальне
Держдеп США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі

Держдеп США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі

Київ • УНН

 • 9550 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Держдепартамент США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі, на яку витратив близько 70 млн доларів США. Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на доповідь управління генерального інспектора (OIG) американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН

OIG визначив, що базу в 2013 році створили без схвалення Ради управління авіацією (AGB) Держдепу. При цьому була відсутня документація з моменту створення бази. Згідно з доповіддю, базу закрили у 2017 році. На ній розміщувалося п’ять вертольотів і близько 40 контрактників.

Патрік Кеннеді, який був старшою посадовою особою Держдепартаменту і приймав рішення про відкриття бази, заявив ABC News, що її метою було сприяння в можливій ​​евакуації. У доповіді згадувалося, що одного разу база допомогла військової евакуації на Синаї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вперше розмістили у межах Токіо конвертоплани CV-22 Osprey

“Це було раціональним рішенням. Це схоже на питання про покупку страхового поліса. Якщо ви купуєте страховку і ніколи її не використовуєте, ви допустили помилку?”, — сказав Кеннеді.

Як ранішеінформував УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. В якості можливих місць розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.

18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща готова компенсувати Сполученим Штатам понад 2 млрд доларів за постійну присутність американських військових на своїй території.

Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тис. військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тис. бійців.

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори по розширенню присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО — Туреччиною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15