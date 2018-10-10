Держдеп США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Держдепартамент США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі, на яку витратив близько 70 млн доларів США. Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на доповідь управління генерального інспектора (OIG) американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
OIG визначив, що базу в 2013 році створили без схвалення Ради управління авіацією (AGB) Держдепу. При цьому була відсутня документація з моменту створення бази. Згідно з доповіддю, базу закрили у 2017 році. На ній розміщувалося п’ять вертольотів і близько 40 контрактників.
Патрік Кеннеді, який був старшою посадовою особою Держдепартаменту і приймав рішення про відкриття бази, заявив ABC News, що її метою було сприяння в можливій евакуації. У доповіді згадувалося, що одного разу база допомогла військової евакуації на Синаї.
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“Це було раціональним рішенням. Це схоже на питання про покупку страхового поліса. Якщо ви купуєте страховку і ніколи її не використовуєте, ви допустили помилку?”, — сказав Кеннеді.
Як ранішеінформував УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. В якості можливих місць розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.
18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща готова компенсувати Сполученим Штатам понад 2 млрд доларів за постійну присутність американських військових на своїй території.
Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тис. військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тис. бійців.
Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори по розширенню присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО — Туреччиною.