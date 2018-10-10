Держдеп США закрив базу Військово-повітряних сил на Кіпрі

OIG визначив, що базу в 2013 році створили без схвалення Ради управління авіацією (AGB) Держдепу. При цьому була відсутня документація з моменту створення бази. Згідно з доповіддю, базу закрили у 2017 році. На ній розміщувалося п’ять вертольотів і близько 40 контрактників.

Патрік Кеннеді, який був старшою посадовою особою Держдепартаменту і приймав рішення про відкриття бази, заявив ABC News, що її метою було сприяння в можливій ​​евакуації. У доповіді згадувалося, що одного разу база допомогла військової евакуації на Синаї.

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“Це було раціональним рішенням. Це схоже на питання про покупку страхового поліса. Якщо ви купуєте страховку і ніколи її не використовуєте, ви допустили помилку?”, — сказав Кеннеді.

Як ранішеінформував УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. В якості можливих місць розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.

18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща готова компенсувати Сполученим Штатам понад 2 млрд доларів за постійну присутність американських військових на своїй території.

Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тис. військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тис. бійців.

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори по розширенню присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО — Туреччиною.