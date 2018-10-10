Госдеп США закрыл базу Военно-воздушных сил на Кипре

OIG определил, что базу в 2013 году создали без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. При этом отсутствовала документация с момента создания базы. Согласно докладу, базу закрыли в 2017 году. На ней размещалось пять вертолетов и около 40 контрактников.

Патрик Кеннеди, который был старшим должностным лицом Госдепа и принимал решение об открытии базы, заявил ABC News, что ее целью было содействие в возможных эвакуациях. В докладе упоминалось, что однажды база помогла военной эвакуации на Синае.

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“Это было рациональным решением. Это похоже на вопрос о покупке страхового полиса. Если вы покупаете страховку и никогда ее не используете, вы допустили ошибку?”, — сказал Кеннеди.

Как ранишеинформував УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. В качестве возможных мест развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

18 сентября во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам более 2 млрд долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещено и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. бойцов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создание новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО — Турцией.