Госдеп США закрыл базу Военно-воздушных сил на Кипре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Госдепартамент США закрыл базу Военно-воздушных сил на Кипре, на которую потратил около 70 млн долларов. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
OIG определил, что базу в 2013 году создали без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. При этом отсутствовала документация с момента создания базы. Согласно докладу, базу закрыли в 2017 году. На ней размещалось пять вертолетов и около 40 контрактников.
Патрик Кеннеди, который был старшим должностным лицом Госдепа и принимал решение об открытии базы, заявил ABC News, что ее целью было содействие в возможных эвакуациях. В докладе упоминалось, что однажды база помогла военной эвакуации на Синае.
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“Это было рациональным решением. Это похоже на вопрос о покупке страхового полиса. Если вы покупаете страховку и никогда ее не используете, вы допустили ошибку?”, — сказал Кеннеди.
Как ранишеинформував УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. В качестве возможных мест развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.
18 сентября во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам более 2 млрд долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.
Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещено и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. бойцов.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создание новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО — Турцией.