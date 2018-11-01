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Варшава назвала базу Fort Trump ответом на агрессию России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Будущее расширение американского присутствия и размещениt постоянной базы США в Польше, которая получила рабочее название "Форт Трамп" (Fort Trump), является реакцией на агрессивные действия России, и оно не угрожает соседям. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске накануне, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Президент (Беларуси - ред.) Александр Лукашенко говорил о том, что его беспокоит Fort Trump, (будущее - ред.) увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России, и эти войска никоим образом не угрожают, в частности Беларуси", - подчеркнул Чапутович.

"Хотя позиции часто отличаются, такая дискуссия - полезная и нужная, есть возможность представить позицию Польши... Я отметил, что требованием является соблюдение международного права, а Россия относительно Украины это право не соблюдает", - добавил глава польского МИД, комментируя свое участие во встрече в столице Беларуси.

Чапутович также подчеркнул, что "Польша вышла с Востока".

"В коммунистический период мы были под влиянием СССР, зато процесс вступления в Европейский Союз, в НАТО, общие ценности с Западом - это правильный путь для обеспечения стабильности", - убежден он.

Ранее о намерениях Польши говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Если политики в Польше говорят о том, что хотят потратить миллиарды на некий "Форт Трамп" (Fort Trump), то, конечно, мы не идиоты и, конечно, реагируем на это совместно с нашим важнейшим союзником", - сказал политик.

Он отметил, что Беларусь и Россия должны подготовить "адекватный ответ".

Кроме того, Лукашенко отметил, что важнейшим вызовом для безопасности является урегулирование конфликта на Донбассе, который он назвал "войной в нашем общем доме".

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и на российско-украинской границе, а также во время выборов на Донбассе, не забывая, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко заверил также, что опасения Польши относительно возможного нападения с востока безосновательны, потому что "Беларусь никогда не нападет на Польшу и там не нужно никаких американских баз".

Как сообщал УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. Возможными местами развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

18 сентября во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам более 2 млрд долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

Недавно министр обороны Польши сообщил о поддержке советника Трампа Болтона по созданию базы США.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. бойцов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создание новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО - Турцией.

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