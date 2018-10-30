Міністр оборони Польщі повідомив про підтримку Болтона по створенню бази США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Варшава заручилася підтримкою помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона щодо проекту створення на території республіки нової військової бази, так званої “Форт Трамп”, інформує УНН із посиланням на Польське агентство друку.
“Я чув, що підтримка цього проекту є”, — сказав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі з Болтоном у Вашингтоні. “Деталі обговорюються в рамках польсько-американської групи у Пентагоні. Ми працюємо над тим, щоб ці деталі задовольняли обидві сторони”.
Як ранішеінформував УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. В якості можливих місць розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.
18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща готова компенсувати Сполученим Штатам понад 2 млрд доларів за постійну присутність американських військових на своїй території.
Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тис. військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тис. бійців.
Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори по розширенню присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО — Туреччиною.