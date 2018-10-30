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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15576 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117348 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155931 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138438 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129179 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174334 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Министр обороны Польши сообщил о поддержке Болтона по созданию базы США

Министр обороны Польши сообщил о поддержке Болтона по созданию базы США

Киев  •  УНН

 • 7676 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Варшава заручилась поддержкой помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по проекту создания на территории республики новой военной базы, так называемой “Форт Трамп”, информирует УНН со ссылкой на Польское агентство печати.

“Я слышал, что поддержка этого проекта есть”, — сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак после встречи с Болтоном в Вашингтоне. “Детали обсуждаются в рамках польско-американской группы в Пентагоне. Мы работаем над тем, чтобы эти детали удовлетворяли обе стороны”.

Как ранишеинформував УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещение на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. В качестве возможных мест развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

18 сентября во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам более 2 млрд долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещено и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. бойцов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создание новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО — Турцией.

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