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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115795 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147533 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137941 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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В Пентагоне заявили, что РФ и КНР бросают вызов США

Киев  •  УНН

 • 8362 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Россия и Китай бросают сейчас наиболее серьезный вызов США, поскольку стремятся помешать укреплению американского влияния в различных регионах мира. Такое мнение высказал в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Университете Дьюка в Дареме (штат Северная Каролина), информирует УНН.

“Две страны — Россия и Китай — соперничают с нами, — отметил он. — Мы должны учитывать это при определении приоритетов в нашей военной политике с тем, чтобы быть готовыми дать ответ на какой-то один брошенный нам вызов или на комбинацию из нескольких вызовов”. “Мы осуществляем военное планирование с учетом возможных неожиданностей, — добавил он. — Россия и Китай бросают нам вызов, стремясь воспрепятствовать распространению нашего военного присутствия”. В то же время он подчеркнул, что “соперничество не обязательно должно переходить в стадию конфликта”.

На вопрос о роли военной дипломатии генерал Данфорд отметил, что на посту председателя КНШ 60% своего времени он уделяет контактам с зарубежными военными руководителями. “Со своим коллегой из России мы встречались три раза, — отметил он. — В основном такие контакты нацелены на то, чтобы свести к минимуму риски, и для обсуждения ситуации в зонах кризисов. Мы также обмениваемся мнениями по таким вопросам, как ситуация в Сирии и проблемы контроля над вооружениями. У России свой взгляд на наши действия, и мы соглашаемся не соглашаться”.

Он отметил, что за последние десять лет Россия нарастила свои военно-морские силы, модернизировала свои стратегические ядерные силы, расширила возможности для действий в киберпространстве и в космосе. “Мы пытаемся объяснить им, как мы реагируем на те вызовы, которые они нам бросают”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Варшава назвала базу Fort Trump ответом на агрессию России.

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