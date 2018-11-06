В Пентагоне заявили, что РФ и КНР бросают вызов США

“Две страны — Россия и Китай — соперничают с нами, — отметил он. — Мы должны учитывать это при определении приоритетов в нашей военной политике с тем, чтобы быть готовыми дать ответ на какой-то один брошенный нам вызов или на комбинацию из нескольких вызовов”. “Мы осуществляем военное планирование с учетом возможных неожиданностей, — добавил он. — Россия и Китай бросают нам вызов, стремясь воспрепятствовать распространению нашего военного присутствия”. В то же время он подчеркнул, что “соперничество не обязательно должно переходить в стадию конфликта”.

На вопрос о роли военной дипломатии генерал Данфорд отметил, что на посту председателя КНШ 60% своего времени он уделяет контактам с зарубежными военными руководителями. “Со своим коллегой из России мы встречались три раза, — отметил он. — В основном такие контакты нацелены на то, чтобы свести к минимуму риски, и для обсуждения ситуации в зонах кризисов. Мы также обмениваемся мнениями по таким вопросам, как ситуация в Сирии и проблемы контроля над вооружениями. У России свой взгляд на наши действия, и мы соглашаемся не соглашаться”.

Он отметил, что за последние десять лет Россия нарастила свои военно-морские силы, модернизировала свои стратегические ядерные силы, расширила возможности для действий в киберпространстве и в космосе. “Мы пытаемся объяснить им, как мы реагируем на те вызовы, которые они нам бросают”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Варшава назвала базу Fort Trump ответом на агрессию России.