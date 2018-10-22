Трамп розцінює зустріч зі Сі Цзіньпіном на G20 як "відновлення особистих зв'язків"

За їхніми відомостями, помічники глави Білого дому не очікують від запланованої зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна в кулуарах саміту. Радники американського лідера з питань економіки до цих пір не почали займатися підготовкою порядку двосторонньої зустрічі в зв’язку з тим, що її основною метою вважається “налагодження відносин” у ситуації загострення торгової війни, пояснив портал. “Це зустріч глав держав, а не нараду з питань торгівлі”, — відзначило джерело Axios в адміністрації США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай перестав купувати нафту у США

Сам Трамп, за його даними, розцінює цю зустріч як “відновлення особистих зв’язків”, який мав би “розвинутися в докладні обговорення”. “Сторони дуже далекі один від одного ... У даний момент немає спільної основи для подальших дій”, — підкреслило джерело порталу.

45-й президент США Дональд Трамп є прихильником протекціонізму в економіці, за що неодноразово піддавався критиці. 1 березня США оголосили про введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), а вже 8 березня американський лідер підписав розпорядження про введення вищезазначених мит. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з КНР. Мита у розмірі 10% на ввезені з КНР у США товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів, були введені в понеділок, 24 вересня. Як пообіцяли в Білому домі, з 1 січня 2019 року ставка оподаткування зросте до 25%. КНР відповіла митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп також має намір перейти до третього етапу реалізації обмежувальних заходів і ввести додаткові мита в розмірі 267 млрд доларів, якщо Пекін вдасться до дзеркальних заходів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно імпортованої американської продукції на аналогічну вартість.

На вимогу президента США Дональда Трампа в 2017 році сторони почали консультації щодо переукладання NAFTA між Канадою, США і Мексикою на нових умовах.