Трамп расценивает встречу с Си Цзиньпином на G20 как "восстановление личных связей"

Согласно их сведениям, помощники главы Белого дома не ожидают многого от запланированной встречи Трампа и Си Цзиньпина в кулуарах саммита. Советники американского лидера по вопросам экономики до сих пор не начали заниматься подготовкой повестки двусторонней встречи в связи с тем, что ее основной целью считается “налаживание отношений” в ситуации обострения торговой войны, пояснил портал. “Это встреча глав государств, а не совещание по вопросам торговли”, — отметил источник Axios в администрации США.

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Сам Трамп, по его данным, расценивает эту встречу как “восстановление личных связей”, которое не должно “развиться в подробные обсуждения”. “Стороны очень далеки друг от друга... В данный момент нет общей основы для дальнейших действий”, — подчеркнул источник портала.

45-й президент США Дональд Трамп является сторонником протекционизма в экономике, за что неоднократно подвергался критике. 1 марта США объявили о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), а уже 8 марта американский лидер подписал распоряжение о введении вышеупомянутых пошлин. По его словам, этот шаг должен защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, были введены в понедельник, 24 сентября. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 ставка налогообложения возрастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также намерен перейти к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин предпримет зеркальные меры.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации по перезаключения NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.