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Прем'єр Держради Китаю обговорить в ЄС спільні заходи по боротьбі з протекціонізмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Прем’єр Держради КНР Лі Кецян 13-19 жовтня в Києві здійснить візит до Бельгії та Нідерландів, під час якого планує приділити особливу увагу координації міжнародних дій із захисту багатосторонніх форматів торгово-економічного, інвестиційного та політичного співробітництва, а також боротьбі з дедалі більшим у світі протекціонізмом, інформує УНН.

Як зазначив заступник міністра закордонних справ Китаю Ван Чао, це турне “стане важливою подією в розвитку двосторонніх зв’язків Пекіна і Європи на вищому рівні, в зміцненні взаємних контактів всеосяжного стратегічного партнерства”.

У Євросоюз глава китайського уряду відправився з Душанбе, де тільки що завершився 17-я зустріч на рівні прем’єр-міністрів держав-членів Шанхайської організації співпраці.

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Довідка: Протекціонізм — зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на тимчасове обмеження ввезення імпортних і підтримку виробництва однорідних внутрішніх товарів та послуг із метою зростання валового національного доходу, збільшення зайнятості населення та поліпшення соціальних показників. В економічній теорії протекціоністська доктрина є протилежною доктрині вільної торгівлі. Прихильники протекціонізму критикують доктрину вільної торгівлі з позицій зростання національного виробництва, зайнятості населення та поліпшення демографічних показників. У своїй книзі “Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними” відомий норвезький економіст Ерік Райнерт показує, що багаті країни стали багатими завдяки поєднанню державного втручання, протекціонізму і стратегічних інвестицій, а не завдяки вільній торгівлі. Послідовно критикуючи теорію Рікардо, Райнерт зазначає, що вільна торгівля вигідна тільки за умови порівнюваного рівня розвитку країн, що торгують, а в разі великої різниці у розвитку вільна торгівля збагачує розвинену країну, вганяючи бідну в ще більшу бідність. Опоненти протекціонізму критикують протекціонізм з позицій свободи підприємництва та захисту прав споживачів.

45-й президент США Дональд Трамп є прихильником протекціонізму в економіці, за що неодноразово піддавався критиці. 1 березня США оголосили про введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), а вже 8 березня американський лідер підписав розпорядження про введення вищезазначених мит. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з КНР. Мита у розмірі 10% на ввезені з КНР у США товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів, були введені в понеділок, 24 вересня. Президент США Дональд Трамп також має намір перейти до третього етапу реалізації обмежувальних заходів і ввести додаткові мита в розмірі 267 млрд доларів, якщо Пекін вдасться до дзеркальних заходів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно імпортованої американської продукції на аналогічну вартість.

На вимогу президента США Дональда Трампа в 2017 році сторони почали консультації щодо переукладання NAFTA між Канадою, США і Мексикою на нових умовах.

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