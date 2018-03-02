Трамп оголосив про запровадження мита на імпортні сталь та алюміній

КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.