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Трамп оголосив про запровадження мита на імпортні сталь та алюміній

Трамп оголосив про запровадження мита на імпортні сталь та алюміній

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

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Після зустрічі з американськими виробниками сталі та алюмінію Трамп зазначив, що формально про запровадження мит оголосять наступного тижня. “Ми відродимо наше виробництво сталі та алюмінію”, — заявив він.

У свою чергу спікер палати представників США Пол Райан висловився проти ввізних мит на сталь і алюміній і “сподівається, що президент розгляне незаплановані наслідки цієї ідеї і вивчить інші підходи, перш ніж йти цим шляхом”.

В ЄС вже відреагували на ініціативу Дональда Трампа. Голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер повідомив, що комісія в найближчі кілька днів сформулює пропозицію щодо контрзаходів, які будуть узгоджуватися з нормами Світової організації торгівлі.

Китай раніше погрожував, що у відповідь на запровадження мита може зменшити імпорт соєвих бобів зі США.

До них доєдналася Канада, яка, згідно з повідомленням глава канадського МЗС Христя Фріланд, вживатиме заходів у разі, якщо Вашингтон введе ввізні мита на сталь і алюміній.

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Раніше влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.

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