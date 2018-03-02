Трамп объявил о введении пошлин на импортные сталь и алюминий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. Евросоюз, Канада и Китай уже заявили о подготовке ответных мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий. По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
После встречи с американскими производителями стали и алюминия Трамп отметил, что формально о введении пошлин объявят на следующей неделе. “Мы возродим наше производство стали и алюминия”, — заявил он.
В свою очередь спикер палаты представителей США Пол Райан высказался против ввозных пошлин на сталь и алюминий и “надеется, что президент рассмотрит незапланированные последствия этой идеи и изучит другие подходы, прежде чем идти по этому пути”.
В ЕС уже отреагировали на инициативу Дональда Трампа. Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сообщил, что комиссия в ближайшие несколько дней сформулирует предложение по контрмерам, которые будут согласовываться с нормами ВТО.
Китай ранее угрожал, что в ответ на введение пошлины может сократить импорт соевых бобов из США.
К ним присоединилась Канада, которая, согласно сообщению глава канадского МИД Фриланд, будет принимать меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания и ЕС находятся в состоянии конфронтации из-за отношения после Brexit
Ранее власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговым мерам в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.