Трамп хоче змусити компанії не переводити виробництво за межі США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп прагне до того, щоб американські компанії займалися виробництвом на території США, а не переводили його за кордон. Про це заявила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН із посиланням на ТАРС.
Її попросили прокоментувати висловлювання Трампа в Twitter минулої неділі про те, що “багато власників мотоциклів Harley-Davidson планують бойкотувати компанію в разі, якщо вона перенесе виробництво за кордон”.
“Президент чітко дав зрозуміти, якої позиції він дотримується в цьому питанні, — відповіла Сандерс. — Президент зосередив свої зусилля на виробленні торговельних угод і на те, щоб компанії діяли на території США. Президент прагне до того, щоб усі американські компанії, що мають виробництво за кордоном, повернулися до США і виробляли тут свою високоякісну продукцію”. Прес-секретар Білого дому не дала відповіді на питання про те, чи свідчать висловлювання президента про підтримку ідеї бойкоту американської компанії.
Нагадаємо, на початку липня Harley-Davidson повідомила про переведення частини свого виробництва зі США в інші країни, щоб уникнути відповідних заходів Євросоюзу на введені Сполученими Штатами мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС ввів мита на цілий ряд найменувань готової сталевої і алюмінієвої продукції, продукції сільського господарства, а також на такі символічні для США товари, як віскі-бурбон, джинси Levi’s і мотоцикли Harley-Davidson. Як повідомила телекомпанія CNBC із посиланням на меморандум головного керуючого Harley-Davidson Метта Ліватіча, введення європейцями підвищених тарифів обійдеться компанії в 90-100 млн доларів на рік.