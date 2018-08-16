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Трамп хоче змусити компанії не переводити виробництво за межі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп прагне до того, щоб американські компанії займалися виробництвом на території США, а не переводили його за кордон. Про це заявила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

Трамп хоче змусити компанії не переводити виробництво за межі США

Її попросили прокоментувати висловлювання Трампа в Twitter минулої неділі про те, що “багато власників мотоциклів Harley-Davidson планують бойкотувати компанію в разі, якщо вона перенесе виробництво за кордон”.

“Президент чітко дав зрозуміти, якої позиції він дотримується в цьому питанні, — відповіла Сандерс. — Президент зосередив свої зусилля на виробленні торговельних угод і на те, щоб компанії діяли на території США. Президент прагне до того, щоб усі американські компанії, що мають виробництво за кордоном, повернулися до США і виробляли тут свою високоякісну продукцію”. Прес-секретар Білого дому не дала відповіді на питання про те, чи свідчать висловлювання президента про підтримку ідеї бойкоту американської компанії.

Нагадаємо, на початку липня Harley-Davidson повідомила про переведення частини свого виробництва зі США в інші країни, щоб уникнути відповідних заходів Євросоюзу на введені Сполученими Штатами мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС ввів мита на цілий ряд найменувань готової сталевої і алюмінієвої продукції, продукції сільського господарства, а також на такі символічні для США товари, як віскі-бурбон, джинси Levi’s і мотоцикли Harley-Davidson. Як повідомила телекомпанія CNBC із посиланням на меморандум головного керуючого Harley-Davidson Метта Ліватіча, введення європейцями підвищених тарифів обійдеться компанії в 90-100 млн доларів на рік.

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