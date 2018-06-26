Harley-Davidson перенесе виробництво мотоциклів зі США до ЄС через мита

“Здивований тим, що Harley-Davidson (базується в місті Мілуокі, штат Вісконсин, — прим. Ред.) стали першою з компаній, які підняли білий прапор. Я важко боровся за них, а в підсумку вони не будуть платити мита при продажах в ЄС, який завдав нам великої шкоди у торгівлі на 151 млрд доларів”, — написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter.

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Нагадаємо, в березні поточного року в рамках анонсованої протекціоністської політики 45-й президент США Дональд Трамп ввів 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-процентні ввізні мита на алюміній.