Bloomberg: ЄС введе заходи, якщо США встановлять мита на авто з країн Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Європейський союз (ЄС) введе відповідні обмеження, якщо Вашингтон встановить мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн ЄС. Про це в п’ятницю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на документ Єврокомісії (ЄК), інформує УНН.
“Якщо США введуть мита, за цим піде встановлення еквівалентних обмежень з боку всіх порушених торговельних партнерів”, — йдеться в документі ЄК, який опинився у розпорядженні агентства.
Раніше в п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо спільнота не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній.
У середу міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив, що Вашингтон вивчає питання про те, чи слід вводити імпортні мита на ввезені в США з-за кордону автомашини і запчастини. Він розповів, що після бесіди з американським лідером почав розслідування з метою визначити, чи загрожує національній безпеці країни імпорт автомобілів і автомобільних запчастин до Сполучених Штатів.
Як повідомляв УНН, Трамп погрожує ЄС митами у 20% на імпортовані автомобілі.