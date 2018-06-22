Трамп погрожує ЄС митами у 20% на імпортовані автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Адміністрація Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа введе мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо блок не скасує торговельний бар'єри щодо американських компаній. Відповідне повідомлення Трамп розмістив в Twitter в п'ятницю, передає УНН.
"З огляду на тарифи та торговельні бар’єри, запроваджені Європейським Союзом проти США та наших компаній та працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не знімуть, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Будуймо їх тут!", — написав американський президент.
Нагадаємо, 22 червня євроспільнота запровадила митні тарифи на американські товари, вартість експорту яких становить 2 мільярди 800 мільйонів євро.