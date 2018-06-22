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В ЄС почали діяти мита на американські товари

В ЄС почали діяти мита на американські товари

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН.  Євроспільнота запровадила митні тарифи на товари, вартість експорту яких становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. У цьому списку – мотоцикли, джинси, бурбон (вид віскі), горіхове масло і апельсиновий сік. Митні тарифи вступають у силу сьогодні. Про це повідомляє УНН. 

"Ці заходи зараз націлені на перелік продуктів на суму 2,8 млрд євро і вступлять в силу в п'ятницю, 22 червня", - повідомили в ЄК.

Список товарів з США, з яких буде стягуватися додаткове мито на кордоні ЄС, включає сталь і алюмінієві вироби, сільськогосподарські товари і низку інших продуктів. "Застосовуючи ці заходи, ЄС реалізовує свої права відповідно до правил Світової організації торгівлі (СОТ)", - додали в ЄК.

"Ми не хотіли такого становища. Однак одностороннє і необгрунтоване рішення США ввести тарифи на сталь і алюміній з ЄС означає, що у нас немає іншого вибору... Зрозуміло, якщо США скасує свої тарифи, наші заходи також будуть скасовані", - заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Зазначено, що ЄС вирішив збалансувати двосторонню торгівлю з США, беручи за основу вартість експорту сталі та алюмінію, на які впливають заходи США. Вона становить 6,4 млрд євро. Так, першим кроком є введення тарифів на американські товари на суму 2,8 млрд євро, а що стосується решти - на суму 3,6 млрд євро, то це відбудеться пізніше - за три роки або після позитивного висновку в органі вирішення спорів СОТ, якщо це станеться раніше.

Рішення буде опубліковано завтра і вступить в силу в п'ятницю. Список продуктів такий же, як і в попередньому імплементаційному рішенні від 16 травня.

Нагадаємо, ЄС ініціював справу в СОТ через тарифи США на сталь і алюміній.

З 1 червня уряд США починає стягувати імпортні мита на продукцію зі сталі та алюмінію, що поставляється на американський ринок ЄС, Канадою і Мексикою. Для першої категорії товарів ставка цього обов'язкового митного платежу встановлена ​​на рівні 25%, а для другого - 10%.

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