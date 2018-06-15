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ЄС підтримав тарифи на товари з США на 2,8 млрд євро

ЄС підтримав тарифи на товари з США на 2,8 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Країни ЄС напередодні схвалили тарифи щодо низки американських товарів, включаючи віскі і мотоцикли, у відповідь на мита, введені президентом США Дональдом Трампом щодо металів з Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Європейські контрзаходи спрямовані на американський імпорт на суму 2,8 млрд євро (3,3 млрд дол.).

"Сьогодні (14 червня - ред.) держави-члени одноголосно підтримали план Єврокомісії щодо вжиття заходів для збалансування з тарифами США на сталь і алюміній", - сказало джерело в Єврокомісії.

Джерело додало, що тарифи ЄС вступлять у силу "в найближчі дні", при цьому інші чиновники заявили, що вони будуть реалізовані до початку липня.

Зазначено, що в список американських товарів, яких можуть торкнутися контрзаходи ЄС, входять зокрема джинси, мотоцикли, віскі. У списку конкретно не зазначені бренди, але голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в березні заявив, що блок "готує імпортні мита на американську продукцію, в тому числі Harley-Davidson, бурбон і джинси Levi's".

Нагадаємо, ЄС ініціював справу в СОТ через тарифи США на сталь і алюміній.

Нагадаємо, з 1 червня уряд США починає стягувати імпортні мита на продукцію зі сталі та алюмінію, що поставляється на американський ринок ЄС, Канадою і Мексикою. Для першої категорії товарів ставка цього обов'язкового митного платежу встановлена ​​на рівні 25%, а для другого - 10%.

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