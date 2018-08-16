Трамп хочет заставить компании не переводить производство за пределы США

Ее попросили прокомментировать высказывания Трампа в Twitter в минувшее воскресенье о том, что “многие владельцы мотоциклов Harley-Davidson планируют бойкотировать компанию в случае, если она перенесет производство за границу”.

“Президент четко дал понять, какой позиции он придерживается в этом вопросе, — ответила Сандерс. — Президент сосредоточил свои усилия на выработке торговых соглашений и на том, чтобы компании действовали на территории США. Президент стремится к тому, чтобы все американские компании, имеющие производство за рубежом, вернулись в США и производили здесь свою высококачественную продукцию”. Пресс-секретарь Белого дома не дала ответа на вопрос о том, свидетельствуют высказывания президента о поддержке идеи бойкота американской компании.

Напомним, в начале июля Harley-Davidson сообщила о переводе части своего производства из США в другие страны, чтобы избежать соответствующих мер Евросоюза на введенные Соединенными Штатами пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на такие символические для США товары, как виски-бурбон, джинсы Levi’s и мотоциклы Harley-Davidson. Как сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на меморандум главного управляющего Harley-Davidson Мэтта Ливатича, введение европейцами повышенных тарифов обойдется компании в 90-100 млн долларов в год.