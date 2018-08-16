Трамп хочет заставить компании не переводить производство за пределы США

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 17067 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 47165 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 30006 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 74693 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 150804 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 253344 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 193066 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 257753 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283414 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223222 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 55052 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 60782 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 53761 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 49989 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 29708 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 20693 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 326642 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 295242 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 379964 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 532664 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 4274 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 14632 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 52032 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 257753 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 96055 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Трамп хочет заставить компании не переводить производство за пределы США

Киев • УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы американские компании занимались производством на территории США, а не переводили его за границу. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Трамп хочет заставить компании не переводить производство за пределы США

Ее попросили прокомментировать высказывания Трампа в Twitter в минувшее воскресенье о том, что “многие владельцы мотоциклов Harley-Davidson планируют бойкотировать компанию в случае, если она перенесет производство за границу”.

“Президент четко дал понять, какой позиции он придерживается в этом вопросе, — ответила Сандерс. — Президент сосредоточил свои усилия на выработке торговых соглашений и на том, чтобы компании действовали на территории США. Президент стремится к тому, чтобы все американские компании, имеющие производство за рубежом, вернулись в США и производили здесь свою высококачественную продукцию”. Пресс-секретарь Белого дома не дала ответа на вопрос о том, свидетельствуют высказывания президента о поддержке идеи бойкота американской компании.

Напомним, в начале июля Harley-Davidson сообщила о переводе части своего производства из США в другие страны, чтобы избежать соответствующих мер Евросоюза на введенные Соединенными Штатами пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на такие символические для США товары, как виски-бурбон, джинсы Levi’s и мотоциклы Harley-Davidson. Как сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на меморандум главного управляющего Harley-Davidson Мэтта Ливатича, введение европейцами повышенных тарифов обойдется компании в 90-100 млн долларов в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43