Премьер Госсовета КНР обсудит в ЕС совместные меры по борьбе с протекционизмом

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 58357 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115904 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123894 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163492 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151260 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130013 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177594 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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7 марта, 15:14 • 142266 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Премьер Госсовета КНР обсудит в ЕС совместные меры по борьбе с протекционизмом

Премьер Госсовета КНР обсудит в ЕС совместные меры по борьбе с протекционизмом

Киев  •  УНН

 • 7635 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 13-19 октября совершит визит в Бельгию и Нидерланды, в ходе которого планирует уделить особое внимание координации международных действий по защите многосторонних форматов торгово-экономического, инвестиционного и политического сотрудничества, а также борьбе с усиливающимся в мире протекционизмом, информирует УНН.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Китая Ван Чао, это турне "станет важным событием в развитии двусторонних связей Пекина и Европы на высшем уровне, в укреплении взаимных контактов всеобъемлющего стратегического партнерства".

В Евросоюз глава китайского правительства отправился из Душанбе, где только что завершилась 17-я встреча на уровне премьер-министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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Справка: Протекционизм - внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличение занятости населения и улучшение социальных показателей. В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. В своей книге "Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными" известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, что богатые страны стали разбогатели благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. Последовательно критикуя теорию Рикардо, Райнерт отмечает, что свободная торговля выгодна только при условии одинакового уровня развития торгующих стран, а в случае большой разницы в развитии свободная торговля обогащает развитую страну, вгоняя бедную в ещё большую бедность. Оппоненты протекционизма критикуют протекционизм с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.

45-й президент США Дональд Трамп является сторонником протекционизма в экономике, за что неоднократно подвергался критике. 1 марта США объявили о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), а уже 8 марта американский лидер подписал распоряжение о введении вышеупомянутых пошлин. По его словам, этот шаг должен защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, были введены в понедельник, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп также намерен перейти к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин предпримет зеркальные меры. 

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации по перезаключения NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.

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