Премьер Госсовета КНР обсудит в ЕС совместные меры по борьбе с протекционизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 13-19 октября совершит визит в Бельгию и Нидерланды, в ходе которого планирует уделить особое внимание координации международных действий по защите многосторонних форматов торгово-экономического, инвестиционного и политического сотрудничества, а также борьбе с усиливающимся в мире протекционизмом, информирует УНН.
Как отметил заместитель министра иностранных дел Китая Ван Чао, это турне "станет важным событием в развитии двусторонних связей Пекина и Европы на высшем уровне, в укреплении взаимных контактов всеобъемлющего стратегического партнерства".
В Евросоюз глава китайского правительства отправился из Душанбе, где только что завершилась 17-я встреча на уровне премьер-министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп хочет заставить компании не переводить производство за пределы США
Справка: Протекционизм - внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличение занятости населения и улучшение социальных показателей. В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. В своей книге "Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными" известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, что богатые страны стали разбогатели благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. Последовательно критикуя теорию Рикардо, Райнерт отмечает, что свободная торговля выгодна только при условии одинакового уровня развития торгующих стран, а в случае большой разницы в развитии свободная торговля обогащает развитую страну, вгоняя бедную в ещё большую бедность. Оппоненты протекционизма критикуют протекционизм с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.
45-й президент США Дональд Трамп является сторонником протекционизма в экономике, за что неоднократно подвергался критике. 1 марта США объявили о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), а уже 8 марта американский лидер подписал распоряжение о введении вышеупомянутых пошлин. По его словам, этот шаг должен защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.
Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, были введены в понедельник, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп также намерен перейти к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин предпримет зеркальные меры.
По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации по перезаключения NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.