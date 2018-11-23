США убеждают страны-союзники отказаться от китайской техники Huawei

“Американские чиновники информировали своих правительственных коллег и руководителей телекоммуникационных компаний в дружественных странах, где оборудование Huawei уже широко используется, включая Германию, Италию и Японию, о том, что они видят в китайском оборудовании риски кибербезопасности”, — отмечается в американском издании.

В частности, представители правительства США рассматривают вопрос финансирования телекоммуникационых сфер стран, что отказываются от производства китайского оборудования.

“США также рассматривают вопрос об увеличении финансовой помощи для развития телекоммуникаций в странах, которые уклоняются от производства китайского оборудования”, — добавляется в издании.

Особое внимание представители правительства США уделяют странам, где находятся американские военные базы.

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Как сообщает издание, в Соединенных Штатах считают, что Китай может, благодаря своему оборудованию в больших компаниях, проводить кибератаки или заниматься электронным шпионажем в телекоммуникационных сетях.

Также в Вашингтоне опасаются, что КНР может сломать сети, где установлено данное оборудование.

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Данные опасения появились на фоне того, как страны по всему миру готовятся закупать оборудование 5G — будущее поколение мобильных технологий.

“Мы сотрудничаем со странами по всему миру относительно наших обеспокоенностей киберугрозами в телекоммуникационной инфраструктуре. Поскольку они стремятся перейти на 5G, мы напоминаем им об этих проблемах. Существуют дополнительные сложности для сетей 5G, что делает их более уязвимыми к кибератакам”, — заявил американский чиновник американскому изданию.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил во вторник в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах.

Напомним, президент США Дональд Трамп расценивает как “восстановление личных связей” встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

Как ранее информировал УНН, поставки американской нефти в Китай “полностью остановлены”. Об этом сообщил Сэ Чуньлинь, президент China Merchants Energy Shipping — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой нефти.