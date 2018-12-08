Суд відклав слухання у справі фіндиректора Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія в п'ятницю ухвалив рішення про продовження слухань у справі про арешт фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу 10 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Vancouver Star.
Як повідомив суддя, в понеділок він вислухає додаткові доводи адвокатів, які наполягають на звільненні Мен Ваньчжоу під заставу.
Обвинувачення вимагає залишити її під вартою, так як в противному випадку вона може втекти з Канади і опинитися поза досяжністю правосуддя.
Як повідомляв УНН, затримання в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC.
Раніше прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.
Як інформував УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.