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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Суд отложил слушания по делу финдиректора Huawei

Киев • УНН

 • 15019 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в пятницу принял решение о продлении слушаний по делу об аресте финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу 10 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Vancouver Star.

Суд отложил слушания по делу финдиректора Huawei

Как сообщил судья, в понедельник он выслушает дополнительные доводы адвокатов, которые настаивают на освобождении Мэн Ваньчжоу под залог.

Обвинение требует оставить ее под стражей, так как в противном случае она может убежать из Канады и оказаться вне досягаемости правосудия.

Как сообщал УНН, задержание в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанно с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.

Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.

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