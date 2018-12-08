Суд отложил слушания по делу финдиректора Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в пятницу принял решение о продлении слушаний по делу об аресте финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу 10 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Vancouver Star.
Как сообщил судья, в понедельник он выслушает дополнительные доводы адвокатов, которые настаивают на освобождении Мэн Ваньчжоу под залог.
Обвинение требует оставить ее под стражей, так как в противном случае она может убежать из Канады и оказаться вне досягаемости правосудия.
Как сообщал УНН, задержание в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанно с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.
Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.