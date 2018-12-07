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MIM-104 Patriot

Затримання фіндиректора Huawei пов'язано з незаконними транзакціями через банк HSBC

Київ • УНН

 • 8303 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Затримання в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США в зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC. Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

Затримання фіндиректора Huawei пов'язано з незаконними транзакціями через банк HSBC

За даними західних ЗМІ, Мен Ваньчжоу була затримана за запитом США про екстрадицію в зв’язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. У Huawei підтвердили факт затримання Мен Ваньчжоу і те, що Сполучені Штати домагаються її екстрадиції. При цьому в компанії заявили, що не мають інформації про будь-які незаконні дії фіндиректора.

За даними The Wall Street Journal, про потенційно протиправні дії з боку Мен Ваньчжоу Вашингтону стало відомо завдяки інформації, отриманій від компанії-контролера, яка перевіряла транзакції HSBC на предмет можливих порушень відповідно до угоди, досягнутої банком з американською владою.

У 2012 році HSBC погодився виплатити Мін’юсту США штраф у розмірі 1,9 млрд доларів у зв’язку з тим, що фінінституту не вдалося вчасно відстежити незаконні операції з відмивання великих сум через його американську філію, а також за приховування транзакцій з Іраном, Лівією і Суданом, що здійснювалися в порушення санкцій США. Американська влада також призначили контролера з тим, щоб той здійснював нагляд за заходами, які банку належало зробити з метою більш оперативного виявлення незаконних транзакцій. Таким контролером стала консалтингова компанія Exiger, яка звітувала безпосередньо Мін’юсту США, пише газета.

Як вона зазначає, саме Exiger визнала підозрілими операції з грошовими переказами і банківськими рахунками, пов’язаними з Huawei. Інформація про це була передана федеральним прокурорам в Нью-Йорку, що в підсумку і призвело до арешту Мен Ваньчжоу в Канаді за запитом США. Як повідомляє видання, в минулому році Exiger перестала здійснювати нагляд за HSBC, так як, на думку влади США, банку, в тому числі його американській філії, вдалося домогтися великого прогресу у відстеженні можливих фінансових порушень.

Як повідомляв УНН, прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

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