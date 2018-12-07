Задержание финдиректора Huawei связано с незаконными транзакциями через банк HSBC

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили, что не располагают информацией о каких- либо незаконных действиях финдиректора.

По данным The Wall Street Journal, о потенциально противоправных действиях со стороны Мэн Ваньчжоу Вашингтону стало известно благодаря информации, полученной от компании-контроллера, которая проверяла транзакции HSBC на предмет возможных нарушений в соответствии с соглашением, достигнутым банком с американскими властями.

В 2012 году HSBC согласился выплатить минюсту США штраф в размере 1,9 млрд долларов в связи с тем, что фининституту не удалось вовремя отследить незаконные операции по отмыванию крупных сумм через его американский филиал, а также за сокрытие транзакций с Ираном, Ливией и Суданом, осуществлявшихся в нарушение санкций США. Американские власти также назначили контроллера с тем, чтобы тот осуществлял надзор за мерами, которые банку надлежало предпринять с целью более оперативного выявления незаконных транзакций. Таким контроллером стала консалтинговая компания Exiger, которая отчитывалась непосредственно минюсту США, пишет газета.

Как она отмечает, именно Exiger сочла подозрительными операции с денежными переводами и банковскими счетами, связанными с Huawei. Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США. Как сообщает издание, в прошлом году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.

Как сообщал УНН, премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.