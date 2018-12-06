Прем'єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Затримання фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу на території Канади не є політичним рішенням Оттави. Про це в четвер заявив канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо під час поїздки в Монреаль, інформує УНН з посиланням на місцеві телеканали.
“Таке рішення прийняли уповноважені офіційні особи, вони нас повідомили про це за кілька днів, — цитує його телеканал CPAC. — Не було ніякого втручання в це рішення на політичному рівні, тому що ми поважаємо наші незалежні юридичні процеси”. Трюдо також підкреслив, що поки не говорив про справу Мен Ваньчжоу з ким-небудь зі своїх зарубіжних колег.
За даними західних ЗМІ, Мен Ваньчжоу була затримана в Канаді за запитом США про екстрадицію в зв’язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. У компанії Huawei підтвердили факт затримання Мен Ваньчжоу і те, що Сполучені Штати домагаються її екстрадиції. При цьому в компанії заявили про те, що не мають інформації про будь-які протиправні дії Мен Ваньчжоу.
Як повідомляв УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.