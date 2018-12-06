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Премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением

Киев • УНН

 • 8909 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Задержание финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу на территории Канады не является политическим решением Оттавы. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время поездки в Монреаль, информирует УНН со ссылкой на местные телеканалы.

Премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением

“Такое решение приняли уполномоченные официальные лица, они нас уведомили об этом за несколько дней, — цитирует его телеканал CPAC. — Не было никакого вмешательства в это решение на политическом уровне, потому что мы уважаем наши независимые юридические процессы”. Трюдо также подчеркнул, что пока не говорил о деле Мэн Ваньчжоу с кем-либо из своих зарубежных коллег.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Как сообщал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.

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