Премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением

“Такое решение приняли уполномоченные официальные лица, они нас уведомили об этом за несколько дней, — цитирует его телеканал CPAC. — Не было никакого вмешательства в это решение на политическом уровне, потому что мы уважаем наши независимые юридические процессы”. Трюдо также подчеркнул, что пока не говорил о деле Мэн Ваньчжоу с кем-либо из своих зарубежных коллег.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Как сообщал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.